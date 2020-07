Cagliari, Zenga scherza con la giornalista in conferenza: "Quanti perché ci sono?"

Walter Zenga, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Udinese scherzando con la giornalista che gli ha posto diverse domande a proposito dei ruoli o dei cambi dei propri giocatori: "Se avessimo approcciato la partita come nel secondo tempo si sarebbe visto un Cagliari più propositivo per tutti i 90 minuti. All'inizio non abbiamo fatto bene, abbiamo sbagliato qualcosa soprattutto nella distribuzione del gioco e nel come andarli a prendere. Nella ripresa ci siamo sistemati meglio. Perché ho tolto Ladinetti? Perché dovevamo andare più offensivi. Abbiamo deciso di mettere due mediani e togliere lui che è uno splendido play. Perché Pereiro dietro le punte e non esterno? Perché dove dovrei metterlo? La sua posizione è quella di giocare sotto punta. Perché Ragatzu esterno? Quanti perché ci sono? Perché era partito da falso nove ma non riuscivamo ad andare a prendere i loro tre e abbiamo deciso di spostarlo per coprire i loro difensori. Perché prima poteva giocare esterno e ora no?".