Cagliari, Zenga sulla Fiorentina: "Ci sono annate che nascono così, ma complimenti a Iachini"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, il tecnico del Cagliari Walter Zenga ha parlato così degli avversari: "Ci sono annate che nascono così, anche perché a livello di rosa ai viola non gli si può dire nulla: è una squadra con grandissima qualità, a volte non servono grandi giocatori ma quelli che si possono sposare bene in campo. Faccio i miei complimenti alla Fiorentina e al mio amico Beppe Iachini, cui voglio davvero un gran bene. In questo campionato tutto è diverso rispetto a quello cui si era abituati: faccio un esempio che può far ridere, ma pure l'aria condizionata spenta negli spogliatoi è un qualcosa che devi prevedere nella preparazione. Poi il mio è un gran bel gruppo, con una grande volontà: perché quando sei in fatica è quello che ti serve, non il fisico".

