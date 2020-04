Cagliari, Zenga: "Una fortuna per noi avere Nainggolan. Può giocare anche falso 9"

Arrivato sulla panchina del Cagliari lo scorso 3 marzo al posto dell’esonerato Maran, Walter Zenga non ha ancora fatto l'esordio causa la sospensione dei campionati per via dell’emergenza Coronavirus. Nel frattempo, a Sky Sport, il tecnico ha parlato anche della stella della sua squadra, Radja Nainggolan: "Per un allenatore è una fortuna poter avere in squadra un top player come lui. Può giocare in qualsiasi ruolo, ma ultimamente è più incisivo a ridosso delle punte. Potrebbe giocare addirittura finto nove come faceva Totti a Roma con Spalletti".