Cagliari, Zenga va avanti con la sperimentazione tattica

Prima il 4-3-3, con l'idea Nainggolan (o Pereiro) falso nueve. Poi il 3-4-1-2, con Nandez e Pellegrini esterni e il Ninja a fare l'elastico tra centrocampo e attacco. Oppure il 3-4-3, ancora con il belga ad agire da centravanti di manovra. È vero che Walter Zenga ancora non ha potuto fare il suo esordio ufficiale sulla panchina del Cagliari, ma in vista del primo impegno dei suoi ragazzi contro l'Hellas Verona, sabato 20 giugno (con calcio di inizio alle 21.45), non vuole lasciare nulla di intentato. Intanto continuando a puntare l'attenzione sull'aspetto tattico, alla ricerca di tutte le soluzioni utili per valorizzare appieno la rosa a sua disposizione. L'impressione è che l'Uomo Ragno voglia sfruttare la duttilità di alcuni uomini chiave, utilizzando un modulo camaleontico in grado di mutare a seconda della necessità all'interno del match: partendo da una difesa a 3 formata da Pisacane, Walukiewicz (in attesa di avere Ceppitelli al 100%) e Klavan permetterebbe a Zenga di far scivolare Pellegrini e il difensore napoletano sugli esterni in fase di attacco avversario, costituendo una retroguardia a 4 uomini, con Nandez e Rog che andrebbero a fare le mezze ali (come con Maran) in una mediana a 3 con Cigarini. Un 3-4-1-2 che diventa, all'uopo, un 4-3-1-2 o con il tridente offensivo, in caso di utilizzo del falso centravanti. Per questo motivo le sedute tattiche fin qui portate avanti da Zenga e dal suo staff prevedono molte partitelle (da quando è arrivato l'ok al protocollo), anche per ovviare alla mancanza di gare amichevoli: anche per questo la rosa allargata sarà un valore in più da qui a fine stagione, oltre all'abbondanza di scelte e rotazioni, visto il calendario fittissimo.