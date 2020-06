Cagliari, Zenga: "Va cambiato l'approccio alla partita. Ma hanno pesato le assenze"

Walter Zenga ha fatto a DAZN un bilancio della sua prima partita sulla panchina del Cagliari, persa contro l'Hellas Verona per 2-1: "Non si può iniziare una partita in questa maniera. Dopo 50 secondi abbiamo preso un tiro porta, poi abbiamo preso due gol evitabili. Qui finiscono le cose negative e cominciano quelle positive perché invece di naufragare l'abbiamo riaperta anche grazie all'espulsione. Nel secondo tempo ci abbiamo provato ma siamo andati in area di rigore in maniera sbagliata. Dobbiamo cambiare l'atteggiamento con cui entriamo nella partita":

Le condizioni fisiche dei suoi giocatori?

"La squadra ha corso tanto. All'inizio correva male, poi lo ha fatto meglio e ha giocato il pallone in maniera migliore. Io non cerco scuse, ma questa squadra era orfana di Nainggolan, Joao Pedro e Oliva: senza ricambi ci siamo dovuti prendere un rischio e poi infatti Cigarini è stato espulso".



Cosa ci è mancato?

"Abbiamo legato poco l'attacco con gli altri reparti. Soprattutto all'inizio eravamo troppo passivi. Anche i gol presi dimostrano che dobbiamo fare meglio. A fine partita stavo ascoltando quello che si dicevano in campo, ma non dico cosa. Sono cose di campo e restano tra di noi. Erano tutte assolutamente negative (ride, ndr)".

Cosa si porta a casa?

"Non bisogna essere arrabbiati perché questa squadra ha dimostrato di non volere la sconfitta e tra tre giorni siamo già a Ferrara. Dobbiamo cambiare l'approccio alla partita".

Come mai Ionita largo e Nandez al centro?

"Si interscambiano la posizione a seconda di dove sono. Il secondo gol Ionita era interno di centrocampo, sono movimenti normali. Il problema è stata la staticità: ci sta che qualche volta le cose non vengono come le prepari, ma dobbiamo metterci più attenzione".

La posizione di Birsa?

"Ci abbiamo lavorato in quella posizione davanti alla difesa come possibile alternativa per variare un po' le cose. L'idea era di mettere anche Oliva che invece non sappiamo quando rientrerà. Non credo ci sarà martedì. In più perderemo anche Ceppitelli e Cigarini per squalifica".

Pereiro?

"Ha grandissima qualità ma va aiutato. Anche se deve essere anche lui a darsi da fare perché i compagni lo cerchino meglio e di più".

Un ricordo di Mario Corso?

"È stato anche allenatore dell'Inter quando giocavo io. Ricordo che lo guardavamo con l'aria con cui si guarda un totem. Mario Corso era una delle bandiere dell'Inter, con il suo mancino ti faceva sognare. Il fatto che non ci sia più è un grande dispiacere per tutti, così come pensare a quello che è successo ad Alex Zanardi. Ieri è stata una giornata triste per lo sport italiano. Spero che abbia sette vite come i gatti".