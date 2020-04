Cagliari, Zenga vota per il ritorno in campo: "Anche ad agosto, che problema c'è?"

Walter Zenga, allenatore del Cagliari, ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sportmediaset: "Sono da un mese ad Asseminello. In questo periodo ognuno di noi ha i propri problemi, piccoli o grandi che siano. Provo a gestire questi momenti con serenità"

In che modo si può ripartire?

"Come si può ripartire non è mia competenza. Io avevo già preparato dei programmi di allenamenti e quando ci sarà la possibilità di ripartire saremo già pronti. Noi siamo a Cagliari, in Sardegna, e le cose sono un po' più circoscritte. Spero si possa rivedere il calcio giocato il prima possibile".

Cagliari è già nel tuo cuore?

"Una delle prime persone che ho chiamato quando sono arrivato qui è stato Gigi Riva, era il nostro accompagnatore in Nazionale e con lui ho sempre avuto un grande rapporto. In questo mese ho fatto full immersion in questo centro e ho provato a captare tutti gli elementi utili per aiutare la squadra".

Se si tornerà a giocare, si scenderà in campo ogni 2-3 giorni.

"Ho allenato in Inghilterra e lì si giocavano sette partite al mese. Dobbiamo fare tutti dei sacrifici e non mi riferisco sono a quelli economici: non vedo problematiche nel giocare ogni 2-3 giorni e se a luglio e ad agosto fa caldo si può giocare di sera. Ma queste non sono competenze mie, solo desideri. Penso che se si possa regalare una distrazione a chi ci segue ben venga".

Messi all'Inter, come ti poni dinanzi a questa suggestione?

"Avere nello stesso campionato Messi e CR7 sarebbe una bella sfida. Ora, però, intanto bisogna vedere di ripartire e poi pensare al mercato, che credo sar un po' più attento".