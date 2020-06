Cagliari, Zenga vuole spavalderia per spezzare il digiuno di vittorie

"Dobbiamo riprenderci serenità e spavalderia di inizio campionato, poi ben venga dare spazio ai giovani”. E ancora: "Giocare così tante partite è difficile, vogliamo fare bene da subito perché è da dicembre che non vinciamo e vogliamo ritornare ad essere quelli di quel periodo bellissimo dei risultati consecutivi". Sono solo alcuni concetti ribaditi ieri pomeriggio da Walter Zenga durante la conferenza stampa alla vigilia dell'impegno di stasera tra il suo Cagliari e l'Hellas Verona di Ivan Juric, in programma alle 21.45 allo stadio Bentegodi. Il tecnico rossoblù, ufficialmente in carica dal 3 marzo ma ancora in attesa di sedersi in panchina in una gara ufficiale, ha espresso il suo pensiero sulle aspettative per la sfida odierna, sottolineando alcuni concetti: la necessità di "correre bene", viste le quasi certe difficoltà a livello fisico da parte di calciatori fermi più di tre mesi, la ricerca di serenità e spavalderia per poter tornare a livelli visti e apprezzati dai tifosi rossoblù nei mesi dorati tra ottobre e dicembre, che Zenga ha definito come "periodo bellissimo dei risultati consecutivi".

A questo mira l'Uomo Ragno: tornare a essere quella squadra in grado di suonarle all'Atalanta fuori casa e alla Fiorentina tra le mura amiche, magari a partire proprio dalla gara di oggi contro il Verona, nonostante assenze importanti che metterebbero in crisi qualunque allenatore. Ma non l'ex tecnico di Sampdoria e Crotone, particolarmente voglioso di lasciare il segno in rossoblù, "per guadagnarsi il cielo e conquistarsi il sole" usando le parole di Fabrizio de Andrè: "La mia filosofia è quella che se oggi fai bene, domani puoi fare ancora meglio. Posso garantire che darò il massimo per questi colori, mi sono tolto anche dai social per concentrarmi solo sul campo". Alla ricerca di una vittoria che in casa Cagliari manca da tanto, troppo tempo e che, dopo oltre sei mesi di attesa, sarebbe la giusta benzina per ripartire alla grande.