© foto di Federico Gaetano

Dodici minuti e Felipe Caicedo: è tutto quello che serve alla Lazio per sbloccare il derby di Roma. I biancocelesti si sono infatti portati sull'1-0 grazie alla rete dell'ecuadoriano, servito con un bel filtrante di Correa. Molto male nell'occasione la difesa della Roma, benissimo invece Caicedo: freddo nel saltare in corsa Olsen in uscita bassa e poi depositare in rete.