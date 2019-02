Caicedo conquista il rigore e lo trasforma. Lazio-Empoli è 1-0

Lazio in vantaggio sull'Empoli al minuto 42 del primo tempo grazie a Felipe Caicedo. L'ex Espanyol è bravissimo a conquistarsi e a trasformare un calcio di rigore che per il momento decide la sfida: Provedel prova a giocare la palla ma viene attaccato da Caicedo che gli soffia il pallone e subisce fallo dal numero 1 azzurro. L'arbitro Chiffi non ha dubbi e concede il rigore, poi come detto trasformato con freddezza dall'attaccante.