Caicedo, dentro o fuori: Inzaghi spera di tenerlo

Fonte: Dall'inviato a Roma

In pochi, quel 2 agosto 2017, avrebbero mai pensato che Inzaghi, due anni dopo, chiedesse fortemente alla Lazio di tenere Caicedo. Forse neanche lui, soprattutto dopo la prima stagione italiana: se si vuole infatti descrivere la sua esperienza biancoceleste con un grafico, ne uscirebbe fuori un’iperbole. Un inizio poco entusiasmante, anche ‘per colpa’ dell’exploit di Immobile (40 reti nel 2017-2018), ma un finale super. In mezzo tanto sacrificio, umiltà e disponibilità. Motivi per i quali è riuscito a entrare nel cuore dei tifosi. I laziali, così come la società, i compagni e il tecnico, lo apprezzano per il suo atteggiamento propositivo. È un elemento positivo nel gruppo, conosce l’importanza del lavoro e delle gerarchie. Mai un passo falso, un comportamento sbagliato o una pretesa. Oltre che per le sue doti caratteriali, bisogna sottolineare le sue qualità in campo: è un centravanti tecnico, abile sia da prima che da seconda punta, bravo a coabitare con tutti gli altri partner. Facile quindi capire perché Inzaghi non voglia privarsene.

La idee in dirigenza però non sono le stesse. Il motivo è solo uno, semplice ma importante. Parliamo dell’età. Ha 30 anni ed è in scadenza nel 2020. La Lazio, impegnata in un’opera di svecchiamento della rosa, non avrebbe intenzione di rinnovargli in contratto. Una sua permanenza senza prolungamento è uno scenario poco ipotizzabile. Difficilmente si correrà il rischio di perderlo a parametro zero, ma anzi la società cercherà di venderlo quest’estate per ricavarci anche una minima plus valenza (è stato acquistato per 2,5 milioni). Ha richieste dalla Cina, dalla Turchia e dagli Emirati Arabi, lì dove i soldi non sono mai un problema. Una volta che chiarito il suo futuro, Tare potrà girare le carte e mostrare le strategie per l’attacco.