Il gol di Felipe Caicedo manda la Lazio negli spogliatoi col sorriso: all'intervallo il derby della Capitale è infatti sul risultato di 1-0 per la Lazio, grazie alla rete siglata dall'ecuadoriano al 12'. Distratta nell'occasione la difesa della Roma, molto bene invece Correa nell'inventare un filtrante e soprattutto Caicedo nel saltare Olsen in uscita e depositare in rete. Avvio tutto di marca biancoceleste e vantaggio più che giusto, poi però si è svegliata la squadra di Di Francesco, priva di Manolas (e si vede) ma dal ventesimo in poi più cattiva e propositiva nelle giocate. Soprattutto sulla fascia destra, dove Zaniolo e Florenzi combinano in modo pericoloso e anche convincente. Meno brillante Kolarov sull'out opposto, in ogni caso Strakosha non ha da compiere miracoli per difendere il vantaggio dei ragazzi di Inzaghi. Che al 45' può sorridere: Lazio-Roma 1-0, gol di Caicedo al 12'.