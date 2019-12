Caicedo fa impazzire la Lazio al 98': 2-1 a Cagliari, 2 gol nel recupero

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vittoria incredibile della Lazio alla Sardegna Arena: Luis Alberto e Caicedo, al 93' e al 98', ribaltano il gol di Simeone e fanno volare la squadra di Inzaghi a soli tre punti dalla coppia in vetta alla classifica. Delusione cocente per Nainggolan e compagni, che sembravano avere la vittoria in tasca.

Sfida tra sorprese - La terza contro la quarta forza del campionato a confronto, due formazioni in salute. Alla Sardegna Arena l'ambiente è caldissimo per quella che è la prova del nove per i ragazzi di Maran, un esame importantissimo per capire quali siano le reali ambizioni di una squadra che sta raccogliendo risultati straordinari, al di sopra delle più rosee aspettative. La Lazio, galvanizzata dalla vittoria contro la Juventus, punta ancora più in alto, a un primo posto distante solo sei lunghezze.

Simeone torna al gol - Il match è subito apertissimo e caratterizzato da ritmi alti; Immobile, dopo due minuti, scappa via alle spalle di Pisacane e tira debolmente da buona posizione. Il Cagliari sembra subire un po' la pressione degli ospiti, ma alla prima occasione sblocca la partita: Joao Pedro prolunga di testa una rimessa laterale effettuata da Lykogiannis, Simeone si avventa come un falco sulla sfera e fulmina Strakosha con un micidiale tiro di prima intenzione, anticipando nettamente Radu. I capitolini provano a reagire ma il pressing dei padroni di casa è furioso; Correa e Luis Alberto non riescono ad accendere la luce, Immobile gioca troppo lontano dalla porta di Rafael. L'unico a provarci è Lazzari, coinvolto spesso dai compagni, ma le occasioni sono rarissime. Anzi, è Nainggolan a sfiorare il raddoppio in contropiede: Strakosha tiene in vita i suoi con una super parata.

Il Cagliari spreca, clamorosa rimonta della Lazio - Inzaghi si fa sentire all'intervallo, perché la Lazio rientra in campo più aggressiva e determinata. Correa prova ad accendersi con una giocata sontuosa: doppio tunnel e assist per Immobile, il cui colpo di testa a botta sicura viene respinto incredibilmente da Joao Pedro. I biancocelesti spingono sull'acceleratore alla ricerca del pari ma, come nel primo tempo, sono i rossoblù ad andare vicinissimi al 2-0: prima Simeone manda clamorosamente alto tutto solo davanti a Strakosha, poi è miracoloso il salvataggio di Acerbi in scivolata su Joao Pedro. Nel finale la stanchezza si fa sentire e i capovolgimenti di fronte sono continui; Immobile ci prova di testa sul cross del solito Lazzari, ma non è serata per il capocannoniere della Serie A. Dall'altra parte, Simeone lancia in campo aperto Faragò, che scivola sul più bello. Un errore che il Cagliari paga carissimo, perché al 93' Luis Alberto (che aveva chiesto il cambio per problemi muscolari) sfrutta una palla vagante e buca Rafael. Maran sostituisce Nainggolan, e i 30 secondi in più sui 7 di recupero concessi da Maresca sono fatali ai padroni di casa: traversone perfetto di Jony, Caicedo svetta su Pisacane e fa impazzire la panchina di Simone Inzaghi. Come a Sassuolo, l'ecuadoriano è decisivo nell'extra-time e regala l'ottava vittoria consecutiva alla Lazio, fermando invece a tredici la striscia del Cagliari.