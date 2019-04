Caicedo fa la voce grossa, Immobile segna poco. E Inzaghi riflette

© foto di Federico Gaetano

Minuto 75, punizione dal limite per la Lazio. Immobile sistema il pallone e calcia di potenza, spaccando la traversa. La sfera rimbalza esattamente sulla linea e viene allontanata dalla difesa della Sampdoria. Basterebbe quest'immagine a spiegare perfettamente il momento negativo vissuto da Ciro Immobile: quattro marcature nel girone di ritorno, l'ultima realizzata contro il Sassuolo il 7 aprile scorso. L'attaccante napoletano fa fatica a trovare la via della rete e comincia a temere lo straordinario rendimento di Felipe Caicedo, autore della doppietta che ha steso la Sampdoria.

L'ecuadoriano ha segnato per la terza partita consecutiva (per la prima volta da quando è in Italia), portando a otto gol il bottino stagionale, di cui ben sette nel 2019. Un apporto fondamentale per la causa di Simone Inzaghi, che ha trovato un'alternativa importante al bomber italiano, autentico trascinatore dei capitolini negli ultimi anni. Caicedo sta sfruttando al meglio le occasioni concesse dal tecnico piacentino e si candida per un ruolo da protagonista nel finale di stagione. Sarà un mese di fuoco per la Lazio, impegnata nella rincorsa alla Champions League e a caccia della vittoria in Coppa Italia. Chissà se il dualismo tra i due centravanti porterà beneficio al gruppo e contribuirà in modo positivo alla causa biancoceleste.