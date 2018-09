Caicedo, Immobile e super-Milinkovic-Savic: la Lazio asfalta il Genoa

© foto di Federico Gaetano

Una vittoria per affrontare al meglio il tour de force delle prossime settimane. Dopo Empoli e Apollon Limassol, la Lazio si sbarazza anche del Genoa, battuto all'Olimpico con un perentorio 4-1.

Simone Inzaghi preferisce Caicedo a Luis Alberto per dare più peso a un attacco finora poco prolifico e l'ecuadoregno ripaga la fiducia sbloccando subito il punteggio dopo 7': sventagliata di Lulic sul secondo palo, torre di Milinkovic-Savic e tap-in facile facile dell'attaccante. Il Genoa sembra accusare il colpo, poi pian piano alza il baricentro e aumenta i giri del pressing. Piatek è però troppo isolato e ben contenuto da Acerbi, la manovra è lenta, con Bessa a disagio nella posizione di regista basso. E proprio da una palla persa in uscita dal brasiliano nasce il raddoppio di Immobile, bravo a chiudere in diagonale su un passaggio in profondità di Parolo.

Ballardini capisce che deve cambiare qualcosa e al 27' inserisce Kouamé al posto di Spolli, già ammonito. L'ex Cittadella è subito vivace e a inizio ripresa sfrutta un'indecisione di Acerbi e consente a Piatek di realizzare il suo quinto gol in quattro partite di campionato. I capitolini però reagiscono subito e trovano il 3-1 poco dopo, grazie a uno straordinario stacco di testa del migliore in campo, Sergej Milinkovic-Savic. Passata la paura, la Lazio si scioglie e offre sprazzi di grande calcio. Il Genoa non ne ha più, mentre i capitolini trovano addirittura il poker, sempre con Ciro Immobile, e ottengono tre punti meritati.