Caicedo-Immobile, sfida per la rete. L'ex Espanyol avanti per media-gol

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Felipe Caicedo avanti a Ciro Immobile nella classifica dei bomber laziali del 2019 in campionato. Chi lo avrebbe mai detto durante la sosta di gennaio? Probabilmente in pochi, perché l'attaccante ex Genoa e Torino sembrava destinato a ripetere la prima parte di stagione (in cui ha segnato dieci reti) se non addirittura migliorare il proprio score viste le tante reti messe a segno nel corso della sua carriera in Serie A. Invece il bomber di Torre Annunziata ha parzialmente frenato, soprattutto a causa di alcune noie muscolari, favorendo l'inserimento in squadra dell'ex Espanyol che ha saputo ritagliarsi il suo spazio.

Sette gol contro quattro dall'inizio del 2019. Lo score dell'ecuadoregno è di tutto rispetto, soprattutto se messo in rapporto ai minuti trascorsi in campo. Felipe segna un gol ogni 154', l'ex Juve 1 ogni 185'. Le due marcature dello scorso weekend contro la Sampdoria sono state fondamentali per dare nuove chance alla Lazio nella corsa alla Champions League, anche se c'è bisogno di ritrovare il miglior Immobile dal punto di vista realizzativo per continuare a inseguire il quarto posto. Senza però trascurare la finale di Coppa Italia da disputare contro l'Atalanta.

Dea già rivale domani. La formazione bergamasca si prepara a far visita alla compagine di Simone Inzaghi, in quello che sarà un antipasto del match in programma il 15 maggio. Immobile-Caicedo contro Duvan Zapata, la sfida del gol è partita. Per la corsa al quarto posto ma non solo, perché alzare al cielo la coppa tra undici giorni renderebbe di primissimo piano la stagione biancoceleste o quella bergamasca.