Caicedo pronto al rinnovo: è la vittoria di Inzaghi

Fonte: Dall'inviato a Roma

Aveva chiesto con fermezza la conferma di Caicedo Simone Inzaghi, quando a fine maggio si era seduto al tavolo con il direttore Tare per programmare la stagione. E sabato, durante la conferenza di vigilia del match contro la Sampdoria, con estrema soddisfazione ha comunicato l’esito positivo dei negoziati tra l’attaccante e la Lazio.”La prossima settimana probabilmente firmerà il prolungamento, ho massima fiducia in lui”, ha spiegato il tecnico. Una permanenza, quella del 30enne, non scontata proprio per la questione contratto, in scadenza nel giugno 2020. Le trattative per raggiungere l’accordo non sono state facili, sono durate mesi. La distanza tra le parti era ampia: l’attuale ingaggio del 30enne è di 1,7 milioni, ne avrebbe voluti almeno 2,5 per mettere nero su bianco. Troppi per la società, che ha comunque continuato a lavorare per accontentare il proprio allenatore e colmare il gap con l’entourage di Caicedo.

Nei prossimi giorni arriverà l’ufficialità. Era necessario e obbligatorio prendere la decisione questa settimana, l’ultima prima della chiusura del mercato. Se non si fosse giunti all’accordo, Tare avrebbe dovuto guardarsi intorno. “Mi premeva molto chiarire questa situazione - ha aggiunto Inzaghi - sono stato giocatore anche io e so che non è il massimo rimanere con il contratto in scadenza”. Rimarrà invece con l’atteggiamento giusto, positivo. Che poi è quello che ha sempre avuto a Formello, dove tutti hanno imparato ad apprezzare soprattutto per questo, oltre che per le qualità tecnico-tattiche. Mai una polemica per una scelta, sempre umile nell’accettare la panchina a Immobile. In silenzio ha lavorato e nella seconda parte dell’ultima stagione si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: 9 gol e 6 assist totali a coronare una quantità ingente di prestazioni superlative. Mediatamente poco esaltato, lo staff lo ha sempre ritenuto un giocatore funzionale e fondamentale per il 3-5- biancoceleste. Crea spazio per i centrocampisti venendo fuori dall’area e li facilita con le sue sponde. Del suo gioco ne beneficia anche Immobile, con cui ha un ottimo rapporto. "Sarà un bene per tutti se rimane", ha detto ieri Ciro dopo la vittoria contro la Sampdoria. Inzaghi si è esposto in prima persona, difendendolo sempre e comunque, anche quando era inconveniente. La missione è compiuta, per ora. Con la speranza di portare a termine tutti insieme quella più grande a fine anno, che risponde al nome di ‘Champions League’.