Caicedo può andare alla Fiorentina? Tare: "Siamo soddisfatti e non mi ha chiesto la cessione"

Caicedo può andare alla Fiorentina a gennaio? E' una delle domanda poste al direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Napoli. Questa la sua risposta ai microfoni di 'Sky': "Mi fa piacere questa domanda, così chiariamo una volta per sempre questa vicenda. Caicedo alla fine della stagione scorsa aveva un accordo con me e col presidente per prendere in considerazione un'offerta che aveva dal Qatar e per questo motivo noi abbiamo preso Muriqi. Poi, per un motivo che né lui e né noi sappiamo, la proposta non è stata più concreta e lui è rimasto. Siamo molto felici che lui sia rimasto e non ha avuto alcun colloqui con me per chiedermi di andare alla Fiorentina".

