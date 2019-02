© foto di Federico Gaetano

Lazio in vantaggio al 36' grazie alla rete di Felipe Caicedo. Luis Alberto avanza troppo indisturbato sulla trequarti e serve l'attaccante al limite dell'area. Il numero 20 controlla a seguire e scarica un sinistro violento, che si insacca nell'angolo sinistro, imparabile per Sportiello. Si sblocca il match dello Stirpe, finora c'era stato grande equilibrio in campo.