Caicedo segna anche prima della fine: la Lazio agguanta il Verona, 1-1 all'Olimpico

Ci pensa Felipe Caicedo, ancora una volta. È il bomber ecuadoriano a tirare le castagne dal fuoco per la Lazio, realizzando il gol che vale l’1-1 contro l’Hellas Verona. Bella girata quando la serata dell’Olimpico è quasi all’ora di gioco, quarto gol in campionato per il bomber di scorta di Inzaghi. Stavolta, non in zona Caicedo.