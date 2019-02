© foto di Federico Gaetano

Primo tempo equilibrato allo Stirpe, deciso da un lampo di Felipe Caicedo. La Lazio è in vantaggio dopo aver faticato non poco a costruire occasioni contro un Frosinone molto compatto e concentrato. I ciociari si sono visti negare un rigore dal VAR, concesso dall'arbitro Fabbri per una leggera trattenuta di Bastos su Ciano, ma hanno fatto complessivamente poco per impensierire Strakosha. Solo Pinamonti ci ha provato con una girata acrobatica, mentre gli ospiti erano andati molto vicini alla rete al 16' con Caicedo, murato sul più bello da Viviani. L'attaccante ecuadoriano si riscatta però venti minuti più tardi: Luis Alberto avanza indisturbato sulla trequarti e serve il numero 20 al limite dell'area di rigore. Gran controllo a seguire ed eludere la marcatura dei difensori avversari e sinistro imparabile nell'angolo alto sinistro. All'intervallo è 1-0 per gli uomini di Simone Inzaghi.