Caicedo, un gol atteso 102 giorni. Inzaghi ha un'arma in più

Chissà se, alla fine del campionato, i tre punti conquistati dalla Lazio allo Stirpe saranno determinanti nella folle corsa alla Champions League. Una vittoria sudata, sofferta, in una serata in cui i capitolini non hanno indossato il vestito migliore ma hanno dimostrato, ancora una volta, grande solidità e determinazione. Qualità che sono bastate per avere la meglio di un Frosinone mai domo e sfortunato nel finale, quando l'errore di Pinamonti prima e la parata di Strakosha su Trotta poi hanno sigillato il risultato.

Simone Inzaghi, tra squalifiche e giocatori affaticati dopo la maratona vincente di Coppa Italia, ha dovuto fare di necessità virtù, dando spazio ad alcune seconde linee. E il tecnico piacentino ha ricevuto risposte piuttosto confortanti soprattutto da Felipe Caicedo, il cui guizzo al 36' è risultato decisivo per la vittoria finale. L'attaccante ecuadoriano ha sfruttato l'occasione concessagli dal proprio allenatore, siglando il suo terzo gol stagionale, il secondo in campionato. Una rete pesante, che mancava dallo scorso 25 ottobre e di cui aveva bisogno in primis il 30enne di Guayaquil, per rilanciarsi e dare un segnale importante in vista di un finale di stagione in cui spera di ritagliarsi un ruolo da protagonista.