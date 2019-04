© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato ai microfoni di Torino Channel commentando la bella vittoria ottenuta contro la Sampdoria (2-1): "E' stato un bellissimo Toro, peccato per quel gol. Ha fatto una grande partita concedendo pochissimo, aggredendo costantemente gli avversari. Complimenti al mister che l'ha preparata come sempre benissimo e ai ragazzi che hanno messo in campo la grinta che serviva. Belotti? Oramai è tornato a carburare, l'ho visto con uno strapotere fisico incredibile. Credo che sia una grande risorsa per il Torino e per la Nazionale. Mancini è intelligente, non può non vedere quello che sta facendo. Intanto ce lo godiamo noi, poi Mancini saprà valorizzarlo al momento giusto. La classifica? L'ho vista, siamo posizionati bene ma altri sono messi meglio di noi, dobbiamo continuare come abbiamo fatto in questa gara, giocare così, per ottenere più punti possibili. Poi alla fine faremo i conti".