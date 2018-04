Cairo: "Cambierò il Torino in meglio e lo farò con Mazzarri"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Tuttosport. Queste le sue dichiarazioni sui due allenatori che si sono seduti sulla panchina granata in questa stagione, Sinisa Mihajlovic e Walter Mazzarri: "Divido l’esperienza di Mihajlovic in tre gironi. Il primo è stato eccellente e ha scatenato un grande entusiasmo; il secondo è andato così così, il terzo molto male. Stimo sinceramente Sinisa che è un uomo vero e un ottimo allenatore. Ma visto come si stavano mettendo le cose, avrei dovuto cambiarlo prima. Mazzarri? Avrei voluto ingaggiarlo diverso tempo prima, ma andò al Watford. Mazzarri è il nostro punto di riferimento e insieme con lui, attorno a lui costruiremo il nuovo Toro. Con sette punti di ritardo sulla settima in classifica, a quattro giornate dalla fine, il sogno europeo è tramontato. Voglio cambiare il Toro in meglio e lo farò con Mazzarri che non partirà a metà stagione, ma comincerà a lavorare con la squadra dal precampionato".