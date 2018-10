Cairo: "Candreva-Lazzari? Nomi per far vendere i giornali senza partite"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Raggiunto da Sky Sport 24 a margine della presentazione del Festival dello Sport in quel di Trento, il presidente del Torino, nonché numero uno di RCS, Urbano Cairo, ha risposto alle voci di mercato relative a un possibile arrivo: "Ho letto i nomi sui giornali, chiaramente in questa settimana non c'è il campionato quindi è importante tirare fuori i nomi per vendere i giornali. Noi lavoriamo sottotraccia, ma non mi sembra che siano nomi su cui siamo impegnati. Li stimo entrambi, ma ora è importante fare sì che la squadra raggiunga una sua amalgama e poi valuteremo se sarà opportuno fare altri interventi. Spero di no, ma valuteremo. Oggi è importante stare sulla rosa che abbiamo, è già parecchio competitiva".