Cairo cita Einstein e lancia l'appello: "Dobbiamo seguire le regole, supereremo questa crisi"

vedi letture

"Dobbiamo essere molto disciplinati, è l’unico modo. Non bisogna avere paura". Questo l'invito su Instagram del presidente del Torino, Urbano Cairo, che a pochi giorni dal suo ultimo intervento sul tema torna a parlare dell'emergenza Coronavirus che sta bloccando l'Italia. "Non bisogna avere paura della crisi, la supereremo - scrive Cairo nel suo post citando un passo del testo 'Il mondo come io lo vedo' scritto da Albert Einstein nel 1931 - ma per superarla e crescere dobbiamo essere molto disciplinati e rispettare le regole. È l'unico modo!".

Di seguito il messaggio completo: