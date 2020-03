Cairo convinto da Longo: il Torino è pronto per rinnovare di un anno col tecnico

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro dell'allenatore Moreno Longo. Il tecnico sta soddisfacendo il Presidente Urbano Cairo, col suo lavoro anche psicologico. Per questo la società granata starebbe pensando anche di allungare il contratto di Longo, per permettergli di lavorare senza l'assillo della scadenza in estate. Un anno in più, per portare avanti il progetto granata con Longo alla guida.