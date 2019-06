Cairo gioca a "carte coperte", ecco gli identikit segreti per Mazzarri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gioca a carte coperte, il presidente Urbano Cairo. Lo ha detto dopo la riunione in Lega di ieri pomeriggio: "Abbiamo bene in mente cosa dobbiamo fare e dove dobbiamo intervenire sul mercato, ma per il momento non svelo nulla" le parole rilasciate ai cronisti presenti a margine della riunione di Lega. Una politica ormai risaputa: "fari spenti", "zero proclami", "sottotraccia" sono le parole più gettonate dalle parti di via Arcivescovado in tempi di calciomercato. Su qualcosa, se non altro, Cairo è stato chiarissimo: "Terremo i migliori", ha ribadito ancora una volta. Gli identikit dei volti nuovi restano segreti, ma ciò che serve a Walter Mazzarri è un rinforzo per reparto. Sempre in attesa di capire quante competizioni dovrà affrontare il Toro nella prossima stagione.

Nuovo Moretti - La difesa rimarrà orfana di Moretti, che entrerà nello staff dirigenziale, dunque un centrale è necessario: è stato riscattato Djidji, rientreranno Lyanco e Bonifazi, ma quest'ultimo può essere sacrificato per centrare un'altra plusvalenza. Con Izzo e Nkoulou intoccabili, Bremer confermato, ecco che un centrale manca.

Coperta corta - E' stato il problema che ha riguardato la mediana per tutta la stagione: troppo pochi i soli Baselli, Rincon, Meité e Lukic per tre posti. Serve un innesto, si è proposto Bertolacci ma non convince appieno. Un centrocampista servirà sicuramente, Krunic resta un pallino e Bessa l'ultima alternativa sondata.

Partner per il Gallo - In attacco, invece, il mercato in entrata è legato alle uscite. O meglio, all'Europa. Perché con due sole competizioni, coppa e campionato, potrebbero anche bastare Belotti, Iago Falque, Zaza, il jolly Berenguer e il giovane Millico, promosso in prima squadra. In caso di Europa, Cairo sta già pensando al grande colpo: Verdi è il sogno e con il Napoli sono iniziati i discorsi, seppur rimangano grandi distanze sulle cifre.