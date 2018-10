Cairo: "Gravina? Doveva essere presidente FIGC già da tempo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua intervista rilasciata a Radio Uno il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato anche delle elezioni per la presidenza della FIGC: "I candidati che non si candidano non ritengono di avere quel consenso sufficiente per poter competere. In questo caso c'è un accordo tra la Lega Pro e la LND che portano avanti il proprio candidato estromettendo qualsiasi altro candidato possibile, viste le percentuali. Io pensavo già in passato che fosse meglio portare avanti un candidato piuttosto che un commissario. Ero già favorevole a Gravina. Ora abbiamo vissuto un periodo di situazioni anche imbarazzanti. Non credo sia possibile, per un calcio come il nostro, avere questo tipo di situazioni. Evidentemente il commissario non è riuscito a portare avanti una certa politica per migliorare le cose. Avremmo dovuto eleggere Gravina già in precedenza".