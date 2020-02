© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Moreno Longo, il presidente del Torino, Urbano Cairo, si è soffermato anche sulle questioni extra campo: "Cosa rispondo ai tifosi che mi chiedono di vendere? Il dissenso si può capire perché c'erano le aspettative di un campionato diverso e con risultati migliori. Ci sta che ci sia malcontento e malumore, è un qualcosa di comprensibile. E' già successo in passato, purtroppo può succedere e capita in tante altre partite. Bisogna avere la forza di accettare il dissenso e capirlo, facendolo diventare uno stimolo e mettersi in discussione. Pensavi di aver fatto le cose giuste per aver tenuto tutti e aver investito 22 milioni soltanto all'ultimo giorno perché prima non c'era la possibilità di Verdi, poi se le cose non vanno ci rifletti sopra. A fine mercato venni inondato di messaggi di complimenti, erano tutti felici. Oggi non è così, c'è dissenso: devo tenerlo in considerazione e deve essere uno stimolo per me e per i miei collaboratori".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Urbano Cairo