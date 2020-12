Cairo: "L'obiettivo è riportare i tifosi allo stadio. Sarebbe bello riaverli il prima possibile"

Urbano Cairo, Presidente del Torino, è il padrone di casa del Gazzetta Sports Awards 2020. "In Inghilterra c'è il pubblico, sarebbe bello e importante averlo il prima possibile: vedere una gara col pubblico è diverso per tutti, chi vede da casa, per i calciatori, per chi è allo stadio. E' un auspicio di tutti. A Torino almeno 5mila persone, questo un rapporto per avere dei tifosi, distanziati, che si possano far sentire. Darebbe energia in più ai calciatori".