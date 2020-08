Cairo: "Lascerò il Toro un giorno, ma a chi è più bravo. Avreste voluto Ciuccariello o Proto?"

Nel corso della conferenza stampa di oggi, il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato anche della propria gestione e delle critiche ricevute: "Ora al Fila insieme al commendator Beretta faremo un investimento da 600mila euro per la sala relax e per la mensa. Io faccio investimenti sul Fila che non è del Toro, ma della Fondazione. E allora chiedo: perché non mi vendete il Fila e posso fare le migliorie? Come il Robaldo, lo abbiamo vinto quattro anni fa e io pensavo che potesse essere già pronto. In tre anni e mezzo avremmo fatto due Robaldo, non sarebbe stata una cosa piccola. Io sono qui da 15 anni, ho sempre onorato tutti gli impegni: nella classifica decennale, siamo noni nel ranking Uefa tra le squadre italiane. Sul fatturato, Juve, Milan, Inter, Napoli, Lazio, Roma, Fiorentina hanno molti più tifosi, e conta molto nella ripartizione dei diritti televisivi. Mi dicono: "Non stiamo vincendo niente..." ma hanno sempre vinto le stesse squadre, il campionato come la coppa Italia. Chi è che ha vinto? E poi mi chiedono di vendere il Toro: non so se i tifosi avessero apprezzato che io vendessi a Ciuccariello, o a Proto o a Tesoro. Sicuramente lascerò il Toro, non ci starò a vita, ma lo voglio fare a una persona più brava e non lo metto in mano al primo che capita o parla ai giornali per stanarmi. Ma cosa vuole stanarmi?".