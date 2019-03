© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Urbano Cairo al settimo cielo per l'andamento del suo Torino. Il numero uno del club granata questa mattina ha pubblicamente elogiato l'allenatore Walter Mazzarri: "E' un grande allenatore, ha fatto cose egregie in tutta la sua carriera. E' arrivato l'anno scorso a metà campionato ed è sempre difficile subentrare, però quest'anno ha posto le basi con un ritiro fatto bene e una campagna acquisti fatta insieme a lui per fare una squadra di buonissima qualità".

Cairo s'è poi detto soddisfatto anche per il ritorno al gol dei suoi attaccanti. Contro il ChievoVerona, hanno trovato la via della rete sia Belotti che Zaza: "Belotti - ha aggiunto - stava giocando benissimo, è in una forma fisica notevolissima. Sapevo che sarebbe successo che sarebbe ritornato al gol. Ha fatto anche un bellissimo gol. Penso e credo, e incrocio le dita, possa essere l'inizio di una lunga serie. Anche Zaza si è sbloccato, si era sbloccato anche Iago Falque la settimana scorsa. Quindi, direi molto bene".