Urbano Cairo lancia l'allarme ai taccuini del 'Corriere di Torino'. Dopo la sconfitta contro l'Udinese, il presidente del Torino ha ribadito massima fiducia in Walter Mazzarri ma ha fatto alla squadra un appunto ben preciso: "Dobbiamo evitare di sottovalutare avversari che solo sulla carta possono apparire facili - ha detto -. La squadra sa che deve impegnarsi al massimo ed evitare approcci sbagliati alla gara, come purtroppo abbiamo visto in alcune partite".

Dopo otto giornate, il Torino ha conquistato dieci punti e occupa attualmente l'undicesimo posto in classifica.