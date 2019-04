Cairo-Petrachi, l'abbraccio Champions prima dell'addio?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Risultato finale: Torino-Milan 2-0

Il Torino sogna in grande dopo la vittoria contro il Milan. Non può che essere diversamente, perché la formazione di Walter Mazzarri ha agganciato i rossoneri a quota 56 punti ma ha virtualmente messo la freccia in quanto in vantaggio negli scontri diretti. Non può che sorridere il patron Urbano Cairo, che 'rischia' di perdere uno degli artefici del magic moment granata: il ds Gianluca Petrachi che ha costruito la squadra in lotta per l'Europa.

Scontro dialettico, ma l'abbraccio dal sapore Champions. Perché negli ultimi giorni, tra le frequenze di MC Sport

e l'Ansa, il patron e il direttore sportivo hanno chiarito le rispettive posizioni senza risparmiare qualche frecciatina, mentre stasera all'Olimpico Grande Torino i due hanno sotterrato l'ascia di guerra. "Non capisco queste voci che sento, non lo so. Mi ha fatto piacere, ci siamo abbracciati al gol del Toro da vecchi amici, una cosa importante che ho apprezzato", ha spiegato Cairo nel post-gara a chi gli ha chiesto del possibile addio di Petrachi per sposare il progetto dei capitolini.

Il futuro di Petrachi è alla Roma? Intanto a Torino era presente anche Antonio Conte, primo candidato alla panchina della Roma con Petrachi nuovo dirigente capitolino. Ora, però, per il futuro c'è tempo: in palio c'è una qualificazione alle coppe da conquistare, anche se lo scenario sembra essere piuttosto chiaro.