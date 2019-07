Cairo-Petrachi, la "battaglia" si sposta sul mercato: il ds punta Nkoulou

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un legame forte, duraturo e soprattutto vincente: dall'incubo della serie C all'Europa, Urbano Cairo e Gianluca Petrachi ne hanno fatta di strada insieme. I primi scricchiolii nel rapporto all'inizio di quest'anno, sfociati poi nel burrascoso addio di qualche settimana fa. Una "guerra" a tutti gli effetti, durata diversi mesi, prima del divorzio definitivo e l'approdo in giallorosso del direttore sportivo. E ora che le acque, almeno pubblicamente, si sono calmate, ecco i nuovi screzi. Questa volta riguardano il mercato: i talenti scoperti ieri, oggi Petrachi se li vuole portare nella Capitale.

Difesa top - I migliori colpi hanno sempre riguardato la difesa. Glik e Maksimovic le plusvalenze milionarie già centrate da Cairo, ora tanti giocatori pagati poco hanno fatto schizzare verso l'alto la valutazione del proprio cartellino. E sono proprio i profili che Petrachi ha individuato per il suo nuovo tecnico Fonseca. Ci ha già provato per Lyanco e Bonifazi, il primo scoperto in Brasile e pagato circa 9 milioni mentre il secondo è arrivato a parametro zero, ricevendo un "no" deciso per il brasiliano, mentre per l'Under 21 i discorsi non sono mai stati approfonditi più di tanto. Le sue attenzioni si sono poi spostate su Izzo, e qui Petrachi vuol fare sul serio: Cairo chiede almeno 30 milioni, la Roma è in pressing. Anche perché le trattative per il rinnovo dell'ex Genoa proseguono, pur mancando ancora l'accordo. Ma le mosse del ds non si fermano di certo qui.

Ultimo obiettivo - Adesso, infatti, c'è anche Nkoulou nel mirino dei giallorossi e di Petrachi. Anche in questo caso, una grande vittoria dell'ex braccio destro di Cairo: a fronte di una spesa da circa 4 milioni, ora da via Arcivescovado possono permettersi di chiedere più di otto volte tanto. Un'impennata incredibile per il cartellino del camerunense, che ha disputato due stagioni da top player all'ombra della Mole. È proprio Nkoulou l'ultima idea di Petrachi. Uno sgarbo al suo ex presidente, anche se il valore del giocatore non si può mettere in discussione. Ma se il Toro, storicamente, è bottega cara, figuriamoci se c'è di mezzo l'ex ds con il quale i rapporti rimangono molto tesi.