Cairo rifiuta le offerte per Zaza e se lo coccola: "Farà un gran campionato"

I sei gol realizzati contro il Merano in appena 45 minuti, il feeling ritrovato con i tanti tifosi presenti a Bormio: sta letteralmente vivendo una rinascita, Simone Zaza. A queste buone notizie, poi, bisogna aggiungere le parole del presidente Urbano Cairo. “Lo vedo carico, in forma, sono contento” ha dichiarato il patron, che giusto ieri ha fatto visita alla squadra e al tecnico Walter Mazzarri. “Ha qualità importanti, l’ho voluto fortemente un anno fa e ha grande voglia di far bene – ha continuato l’editore alessandrino, che poi lo ha eletto a possibile sorpresa della prossima stagione – sono sicuro che farà un gran campionato, deve dimostrare ciò che l’anno scorso ha dimostrato soltanto in parte”. Poi, l’idea per il suo allenatore.

Zaza-Belotti? Si può – E’ tra le idee di Mazzarri, tanto da aver già fatto le prove durante gli allenamenti e ad inizio ripresa nell’amichevole contro il Merano, ed è una soluzione tattica che stuzzica non poco Cairo. “Possono giocare in coppia, li vedo bene insieme” si è trasformato per un attimo da presidente ad allenatore. Al momento, l’ipotesi più probabile per l’esordio in Europa League del 25 luglio sembra il 3-4-3, ma anche l’opzione Iago Falque dietro al tandem Belotti-Zaza resta viva e verrà riprovata ancora. Anche perché, di fatto, Cairo ha allontanato le pretendenti per l’ex Valencia.

Uno dei nove – Lo ha detto chiaramente, il patron granata: “Ho dovuto dire no per nove miei giocatori”. E, tra questi, risulta lo stesso Zaza. Lo aveva cercato il Genoa, avevano fatto sondaggi Bologna e Sassuolo, è l’ultima idea del neo-promosso Lecce. Invece, almeno a parole, Cairo lo ha rimesso al centro del progetto Toro: con l’uscita pubblica di Bormio le percentuali di permanenza dell’attaccante si alzano esponenzialmente. Se già prima, con le richieste da oltre 15 milioni di euro dal club di via Arcivescovado, sembrava complicata una sua cessione se non come pedina di scambio, ora Zaza può davvero ripartire con il Toro. Con l’obiettivo di cancellare una stagione negativa e rilanciarsi anche in ottica Nazionale