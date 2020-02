Cairo: "Sirigu e Belotti? Ora ripartiamo, a giungo parleremo coi giocatori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Moreno Longo, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha risposto anche ad alcune domande di mercato: "Manca qualcosa a centrocampo? Abbiamo Rincon, Baselli, Lukic e Meité, quest'ultimo non ha reso secondo le sue aspettative, e a volte si può adattare Ansaldi. Può essere che manchi un centrocampista, ma giocando a due abbiamo le coppie come in genere dovresti avere".

Si sente di dare garanzie su Sirigu e Belotti per il futuro?

"Oggi l'importante è ripartire, poi a fine stagione parleremo con i giocatori. L'importante è che siano motivati a stare al Toro, ma adesso sono discorsi prematuri".

Avete rimorsi per non aver comprato nessuno per provare l'assalto all'Europa?

"Non esistono partite facile, ci sono risultati inaspettati. La classifica è molto ristretta. Il programma fatto con Mazzarri era lo stesso di un anno prima, perché lui mi ha sempre detto che è meglio avere una rosa ristretta per avere tutti i giocatori che si sentissero coinvolti".

