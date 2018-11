Cairo: "Sirigu merita la Nazionale. Ha qualcosa più di Donnarumma"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua intervista a Radio 24, durante la trasmissione Tutti Convocati, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato anche di Salvatore Sirigu: "Sta facendo un campionato incredibile, vedo che in Nazionale sta giocando Donnarumma ma per me Sirigu ha qualcosa in più, da una sicurezza incredibile a tutta la squadra