Cairo: "Stupito dalle voci Petrachi-Roma. Mazzarri pensa al campionato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha rilasciato un'intervista a Sky Sport a margine del successo casalingo del Torino contro la Sampdoria: "Dobbiamo pensare partita per partita, poi faremo i conti. La musica della Champions? La mia fu una battuta in occasione del compleanno dell'economia del Corriere, c'erano seicento aziende chiamate Champions, la mia era una battuta, poi voi giornalisti volete fare i titoli ed è venuta così. Bisogna pensare partita dopo partita, non bisogna mai dirlo, sono d'accordo con il mister. La Lazio e l'Atalanta hanno una partita in meno, il Milan è quattro punti avanti. Sono contento che la squadra stia dando buoni frutti grazie al lavoro di Mazzarri, che è un allenatore di grande qualità. Tira fuori il meglio da ogni giocatore, abbiamo giocatori giovani che non hanno magari fatto bene in passato come Ola Aina che al suo primo campionato con continuità ha fatto benissimo, o Meité. Il mister saprà trovare il momento giusto in cui anche Zaza darà il suo contributo. Quello che conta è la disponibilità, Zaza credo ce l'abbia tutta perché vuole mettersi in mostra. È un nazionale, ha fatto cose importanti in passato. Il mister sa valorizzare ogni giocatore che ha, abbiamo ancora otto partite importantissime in cui darà spazio a tutti coloro che possono dare un contributo e che vogliono darlo".

Sul futuro: "Mazzarri sa che per lui ho una stima notevolissima, ma è una persona che quando è concentrata sul campionato non ama parlare di nulla che non sia l'aspetto tecnico, non pensa al suo contratto, quando sarà momento ne parleremo. Per Petrachi sono stupito dalle voci che lo vedono in direzione Roma, ha un contratto fino al 2020. Non ne ho mai parlato con lui, il tempo poi dirà cosa c'è di vero. La classifica non emoziona mai, oggi la partita mi ha emozionato, come mi è piaciuto lo scambio delle maglie tra Quagliarella e Belotti. Quagliarella è stato con noi un anno e mezzo, fece il gol vittoria nel derby con la Juve, in quel momento non aveva la serenità che oggi ha e oggi si è scoperto perché. Mi è dispiaciuto ci fossero motivi di tristezza non addebitabili a lui che gli toglievano serenità. Il cinque ai giocatori prima della partita come Lotito? Lo faccio da quattordici anni, Lotito lo farà anche da più tempo di me. Io vado quasi sempre in trasferta quando posso, mi piace andare alle partite e stare vicino alla squadra, è un ambiente che mi dà emozione".