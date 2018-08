Cairo su Ola Aina: "Giovane ambizioso, cercavamo uno come lui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato al sito ufficiale granata del nuovo acquisto, Ola Aina: "Per il nostro organico che già annovera esterni di qualità e affidabilità cercavamo un prospetto come Ola Aina: un laterale forte fisicamente, veloce e resistente, in grado di disimpegnarsi efficacemente su entrambe le fasce. Cresciuto nel vivaio del Chelsea, con cui ha anche potuto maturare esperienze internazionali importanti prima di debuttare in prima squadra e partecipare alla vittoria del campionato nel 2017, Aina è un giovane ambizioso che nel Torino potrà ulteriormente migliorare le sue qualità tecnico-tattiche. A nome di tutta la Società sono lieto di accoglierlo con grande cordialità. Benvenuto in granata!".