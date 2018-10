Cairo: "Ventura torna in Serie A? Ho vinto un paio di scommesse"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Raggiunto da Sky Sport 24 a margine della presentazione del Festival dello Sport in quel di Trento, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha commentato il ritorno di Gian Piero Ventura in Serie A: "Sono contento per lui, ho vinto un paio di scommesse: due cene, perché qualcuno non era convinto che sarebbe tornato entro un anno in Serie A. Mi aspetto che faccia quello che sa fare, non dico altro perché l'impresa non è facile ma lui è motivato".

Iago Falque rinnova?

"Sì, direi di sì. Siamo molto vicini, c'è un grande apprezzamento da parte nostra perché ha fatto due campionati fantastici. Siamo vicini, siamo d'accordo: lui è contento di rimanere al Toro, certamente arriveremo al rinnovo molto velocemente".

È un Torino europeo?

"Io sono scaramantico, certe parole non le uso. Siamo ovviamente in pista per fare le cose al meglio, la squadra è motivata a migliorarsi col nostro mister che li sta allenando al meglio delle loro possibilità. Pensiamo partita per partita e poi vedremo dove siamo, dico solo che vogliamo dare il massimo perché è una cosa che abbiamo nel DNA".

State già lavorando al mercato. Arriva prima Candrea o Lazzari?

"Ho letto i nomi sui giornali, chiaramente in questa settimana non c'è il campionato quindi è importante tirare fuori i nomi per vendere i giornali. Noi lavoriamo sottotraccia, ma non mi sembra che siano nomi su cui siamo impegnati. Li stimo entrambi, ma ora è importante fare sì che la squadra raggiunga una sua amalgama e poi valuteremo se sarà opportuno fare altri interventi. Spero di no, ma valuteremo. Oggi è importante stare sulla rosa che abbiamo, è già parecchio competitiva".