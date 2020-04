Cala il sipario sulla Eredivisie! Niente titolo: bloccate anche promozioni e retrocessioni

La Federazione olandese ha deciso di mettere la parola fine sulla Eredivisie 2019/20. E' quanto emerge da una riunione che c'è stata quest'oggi tra la KNVB e gli stessi club.

Il divieto annunciato martedì dal primo Ministro Mark Rutte di organizzare eventi di massa fino al 1° settembre alla base di questa decisione: il titolo non verrà assegnato, così come è stato deciso di bloccare sia le retrocessioni che le promozioni, nonostante il parere contrario di molti club.

Ajax e AZ hanno attualmente gli stessi punti in classifica (56 in 25 gare) ma in virtù di una migliore differenza reti il club di Amsterdam è direttamente qualificato alla fase a gironi della Champions 2020/21, mentre l'AZ partirà dal turno play-off. In Europa League, Feyenoord, PSV e Willem II.

Manca solo il comunicato ufficiale, ma tutto ormai è stato deciso: è la prima volta che in Olanda non si assegna il titolo dalla stagione 1944/45