Cala il titolo Juventus in borsa: apertura di settimana a Piazza Affari al -11%

vedi letture

Apertura di settimana in forte ribasso per il titolo di Juventus. A Piazza Affari il titolo cede oltre l'11% a 0,81 euro. Questo deriva dall'eliminazione in Champions League e dai mancati introiti dall'assenza dalla final eight di Lisbona, e dai costi derivanti dal cambio in panchina.