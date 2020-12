Calabria e l'importanza di Ibra: "Ci ha fatto capire cosa vuol dire indossare la maglia del Milan"

Il terzino del Milan Davide Calabria ha parlato a Sky Sport in vista della gara col Sassuolo, soffermandosi in particolare su Zlatan Ibrahimovic: "Fin dai primi giorni in cui è arrivato ha fatto capire cosa vuol dire non voler mai perdere, voler sempre vincere, voler lavorare duro ogni giorno nonostante abbia già fatto una grandissima carriera. Anzi, una delle carriere più belle di sempre. Con tutti i trofei che ha vinto è venuto qua a rimettersi in gioco in una squadra giovane, che stava zoppicando in quel periodo. Ci ha dato una mano a esprimerci al meglio, ci ha fatto capire cosa vuol dire indossare la maglia del Milan. Lui ride e scherza, ti punzecchia, ma sotto sotto è serio, ti fa capire quando c'è da lavorare. E' un insieme di cose che fanno capire cosa è Ibrahimovic e cosa è il lavoro quotidiano che ti porta ad essere un grande campione. In tutti gli allenamenti, in tutte le partitelle che abbiamo fatto ho capito che non potevi mollare un centimetro perché poi quello che fai in allenamento te lo ritrovi in partita. Uno come lui non lo abbiamo in squadra, uno così fisico, a cui appoggiarti nei momenti di difficoltà, che attira l'attenzione della difesa per liberare gli altri negli inserimenti. E' fondamentale e speriamo che domenica possa darci una mano".