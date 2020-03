Calabria: "Gli ultimi anni del Milan non sono stati facili, ora guardiamo avanti"

Il difensore del Milan Davide Calabria ha commentato su Instagram la stagione che si è interrotta: "Non è stata un'annata facile, in generale gli ultimi anni del Milan non sono stati facili con tanti cambi di proprietà e dirigenze che anche all'interno hanno avuto risvolti. Ora dobbiamo guardare avanti, la società e presente e speriamo che si possa ripartire per una grande stagione. I miei riferimenti al Milan? Maldini è sempre stato uno dei miei idoli rossoneri, così come Kakà che è stato una leggenda rossonera. Il primo gol a Roma è stata un'emozione bellissima anche perchè avevamo vinto ed era stato anche un bel gol. Il gol è sempre una grande emozione anche perchè noi non lo facciamo sempre".