Calabria vede il bicchiere mezzo vuoto: "Amareggiati per non aver vinto, ma bravi a reagire"

Davide Calabria, autore del gol del momentaneo 1-1 nella sfida tra Genoa e Milan, ha commentato il pareggio conquistato dai rossoneri ai microfoni di Milan TV: "Stiamo segnando tanto, quindi vuol dire che stiamo giocando bene. Siamo un po' amareggiati per non aver vinto. Abbiamo qualche assenza, non era una partita facile. Siamo stati bravi a reagire, non abbiamo mollato fino alle fine. Dobbiamo cercare di proseguire il momento positivo che stiamo vivendo".

Il lavoro dei terzini: "Solitamente Theo gioca più alto, io più basso. Il mister ci chiede di spingerci in avanti. Oggi ho segnato un bel gol da lontano, sono contento".