Calcagno sui casi di Covid tra i calciatori: "Siamo stati un esempio e lo saremo ancora"

vedi letture

Umberto Calcagno, attuale capo dell'Assocalciatori dopo le dimissioni di Tommasi e possibile successore dello stesso ex centrocampista della Roma, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dei tanti casi di positività al Coronavirus tra i calciatori: "I giocatori hanno dato grande esempio di professionalità negli scorsi mesi. Poi non si può impedire di fare le vacanze ma ora con la ripresa i comportamenti torneranno a essere differenti". Poi sulle prossime elezioni e la sua candidatura: "Sì, insieme agli ex calciatori e calciatrici con cui mi sono impegnato negli ultimi anni. Non sarò un uomo solo al comando".