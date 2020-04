Calcagno sul taglio degli stipendi: "Rispetto a qualche giorno fa, ora prevale il buonsenso"

Il vicepresidente AIC Umberto Calcagno, intervenuto alla trasmissione “Sabato Sport” su Radio1 Rai, sul taglio degli stipendi ha sottolineato che “quella della Lega di Serie A non era una proposta, anche perché formalmente la Lega non può formularla, era un comunicato che nell’ultimo inciso ha spiegato bene che le contrattazioni vanno fatte a livello di singolo. Il comunicato tra l’altro è arrivato in un momento in cui le squadre stavano già ragionando coi propri calciatori. Rispetto a qualche giorno fa” – ha proseguito Calcagno – “mi pare che stia prevalendo il buonsenso, ed i ragionamenti mi sembra che siano ricominciati senza dover fare operazioni muscolari che in questo momento non giovano a nessuno”.