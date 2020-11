Calciatori subito in campo dopo la positività. Dott. Pecci: "Sono perplesso, ma si fanno molti test"

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Claudio Pecci, ex medico dell'Italia di ciclismo e direttore sanitario del centro ricerche Mapei Sport, a proposito dei tanti contagiati che sono tornati in campo dopo pochi giorni: "Dal punto di vista medico sono tutti pronti ma sono perplesso che lo siano da quello fisico. Molto dipende da cosa fanno in isolamento, ma anche dal ruolo: un portiere è pronto prima degli altri. Essere pronti significa non passare solo l'idoneità sportiva, ma anche altri test come quelli che riguardano il sistema respiratorio e cardiocircolatorio. In ogni caso vanno fatte sempre valutazioni individuali, perché ogni calciatore ha una struttura fisica e metabolica diversa".