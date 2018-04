Calcio femminile, è il giorno di Italia-Belgio: matchball per i Mondiali

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

“Quella contro il Belgio sarà una gara importante, perché sono le favorite del girone, ma non decisiva perché mancano ancora tre gare alla fine delle qualificazioni”. Così il ct Milena Bertolini ha sentenziato alla viglia della gara contro il Belgio in programma questo pomeriggio alle ore 18:00 allo Stadio Mazza di Ferrara, parole che servono ad abbassare un po' la tensione in un gruppo che finora non ha commesso passi falsi, è consapevole della propria forza e della maturità raggiunta e che sa bene come un risultato positivo contro la nazionale del nord Europa possa significare un bel pezzo di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Del resto attorno alla Nazionale femminile negli ultimi mesi è cresciuta in maniera esponenziale l'attesa, vuoi per i buoni risultati ottenuti (5 vittorie su 5 con appena una rete al passivo), vuoi sopratutto per l'eliminazione dei colleghi maschi che guarderanno il Mondiale di Russia 2018 dal divano dopo aver scritto una delle peggiori pagine calcistiche della storia del nostro paese.

Sono cinque i punti che separano le due squadre con le belghe però che hanno giocato una gara in meno rispetto alle azzurre, per questo sarà fondamentale non perdere in modo tale da mantenere la prima posizione, l'unica che regala la qualificazione diretta a Francia 2019, anche qualora il Belgio dovesse vincere la gara che ancora le manca per pareggiare quelle giocate dall'Italia. Vincere certamente vorrebbe dire mettersi in tasca mezza qualificazione, pur dovendo poi stare attenti a non commettere passi falsi nella sfida casalinga contro il Portogallo, che quattro giorni fa ci ha fornito un assist inatteso fermando le Red Flames sul pari.

Una vittoria infine potrebbe dare una spinta, anche in termini mediatici, a tutto un movimento calcistico femminile che sta cercando di recuperare il terreno perduto negli ultimi decenni rispetto al resto d'Europa. Il Mondiale infatti, come dice bene il ct Bertolini, sarebbe il coronamento di un percorso fatto di grandi sacrifici oltre che un grande spot per l'altra metà del calcio che faticosamente sta iniziando a farsi spazio per guadagnare il classico posto al sole.